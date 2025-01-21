Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken açıklama

Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken açıklama

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’de siyasetçilerin gözaltına alınmasını asla normalleştirmeyeceğiz. Laik, demokratik bir hukuk devleti olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu tür uygulamalar, ülkemizin demokrasisi adına son derece endişe verici ve tehlikelidir. Sayın Ümit Özdağ’a desteklerimi iletiyorum. Tüm siyasi partiler, bu hukuksuzluklara karşı dayanışma içinde mücadele etmelidir" dedi.

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