Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Özdağ'ın tutuklama kararına tepki verdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır. Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir"