CHP’de kurultay davası süreci CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın eski CHP üyesi Erkan Çakır’ın kendisiyle ilgili söylediği iddialar hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu ile tam anlamıyla başladı.

Ankara’da görülen 2 davanın biri ceza davası diğeri ise kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen hukuk davasıydı. 14 Şubat 2025 tarihinde ise iki dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da rüşvet ve oylamaya hile karıştırılmasıyla delege iradesinin sakatlandığını savunarak bu kurultayın iptal edilmesi, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuyordu.

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemi mahkeme tarafından geçtiğimiz günlerde reddedildi.

YENİDEN PARTİ İDDİASI

Mahkeme kararının ardından ‘mutlak butlan’ kararı çıktığı takdirde partinin başına dönmesi beklenen eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Gazeteci Sinan Burhan, CHP eski liderine yakın isimlerin ‘yeni parti’ önerisi getireceğini iddia etmişti.

KILIÇDAROĞLU: TÜMÜYLE PALAVRA

Bu konuya ise Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tek kelimelik yanıt geldi. Çok konuşmak istemediğini aktaran Nefes yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu’ndan konuya dair, “Tümüyle palavra” yanıtını aldığını köşesinde paylaştı.