﻿Kemal Kılıçdaroğlu’nun acı günü

CHP Atakent Mahallesi delegelerinden Necmiye Gündüz'ün ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısının oğlu Ali Gündüz'ün oğlu Zülfü Emre Gündüz, yaşamını yitirdi.

Gündüz’ün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısının oğlunun oğlu olduğu bildirildi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Değerli Avukat Ali Gündüz ve Necmiye Gündüz'ün sevgili oğlu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yakın akrabası Zülfü Emre Gündüz'ü zamansız kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kardeşimizin devri daim olsun."