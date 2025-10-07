Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından çarpıcı açıklama 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanıyor!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla açılan 9 davadan yargılanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davalarının birleştirileceğini duyurdu.

Çelik, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada birleştirme işlemi yapılacağından Kılıçdaroğlu'nun 17 Ekim'de görülecek duruşmasına katılma olanağının ortadan kaldırıldığını belirtti.

BELİRLENECEK YENİ DURUŞMAYA KATILACAK

Kılıçdaroğlu'nun 9 ceza davasının birleştirilmesi sonucunda belirlenecek yeni dava gününde duruşmada olacağı ifade edildi.

Avukat Celal Çelik'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile yargılandığı ayrık davalardan biri olan Van 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2024/971 E. sayılı davanın yetkisizlik kararı ile Ankara’ya gönderilmesinden kaynaklı olarak Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada birleştirme işlemi yapılacağından 17 Ekim duruşmasına katılma olanağı ortadan kaldırılmıştır.

Dahası; Van, Adana, Mersin ve İstanbul’da açılmış olan davalar da Ankara’daki dava ile birleştirilecektir.

Dolayısıyla 9 ceza davasının birleştirilmesi sonucunda belirlenecek yeni duruşma gününde Sayın Genel Başkanımız, duruşmaya katılmaktan ve tarihe not düşmekten asla geri durmayacaktır. 9 değil 99 dava açılıp yargılansa da adaleti savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."