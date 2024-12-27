Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından SADAT'ın haciz işlemiyle ilgili açıklama!

Uluslararası Savunma Danışmanlığı (SADAT), CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesaplarına davalardaki alacakları nedeniyle haciz koydurduğunu açıklarken; Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 30 bin liralık tazminat tutarının yatırıldığını, 8 bin TL’lik faiz için icra müdürlüğünce kendilerine zorunlu bildirim yapılmadan hukuksuzca icra işlemi başlatıldığını bildirdi.

Çelik, “Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi vekile Özgür Özel’den fırça

SADAT, sosyal medya hesabından CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulduğu açıklamasını yaptı. Açıklama şöyle:

"Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce Şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, Seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir.

Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hodri meydan

“30 BİN TL TAZMİNAT MİKTARI YATIRILMIŞ, 8 BİN TL’LİK FAİZ İÇİN İCRA YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13.05.2022 tarihli haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, yöneltilen eleştirilerin doğruluğu ispatlandığı halde, yerel mahkemece 30.000 TL tazminata hükmedilmiştir.

Kılıçdaroğlu'na haciz geldi. Mal varlıklarına el konuldu

Karar kesinleşmediği halde icraya başvurulması nedeniyle hükmedilen tazminat miktarı icra müdürlüğüne tarafımızca yatırılıp depo edilmiştir. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararın 24.12.2024 tarihinde tebliği ile birlikte SADAT tarafından, işlemiş toplam 8.000 TL’lik faiz için ayrıca icra yoluna başvurulmuştur. Ne var ki icra müdürlüğü tarafından tarafımıza ödeme için yapılması zorunlu olan bildirimler (tebligatlar) yapılmadan, dahası yasada ödeme için öngörülen süre de verilmeden 8.000 TL’lik miktar için (hukuksuzca) icra işlemleri yapılmıştır! Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır."

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde yaptığı konuşmada SADAT için "Paramiliter bir kuruluş" dediği için hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılmıştı.