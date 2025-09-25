Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı!

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2017'de Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası kararı veren mahkeme heyetine yönelik sözleri gerekçesiyle yargılandığı davanın yeni duruşması bugün görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı duruşmada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Beyza Köroğlu, "görevsizlik ve yetkisizlik" talebinde bulundu.

Mütalaa açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Haziran 2017'de MİT TIR'larının durdurulması olayına ilişkin görülen dava sırasında milletvekili olduğunu belirterek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Davadan görevsizlik kararı çıktı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara göre dosya İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

İddianamede 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilmediği için yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtilen Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde 'kurul halinde çalışan kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

