Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararına en çok sevinen yandaş gazete oldu! Kurtarıcı gözüyle çizdiler...

CHP'de gözler 30 Haziran'daki kurultay davasına çevrilmişken ‘mutlak butlan’ tartışmaları ise gündemde yerini korurken, Mansur Yavaş ve beraberindeki isimlerin 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapması teklifini Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Bu olaya en çok sevinen ise yandaş gazete AKİT oldu. AKİT, “Bay Kemal’in ayak sesleri” başlığı ile haberi verdi. Ayrıca bulunduğu 10 seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu’nu AKİT kurtarıcı gözüyle yansıtılan bir karikatüre de yer verdi.

KILIÇDAROĞLU TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞ

CHP Kurultay davası öncesinde CHP'den Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 3 isim Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etti. Ancak Kılıçdaroğlu teklifi kabul etmeyerek, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz” oldu.

EN ÇOK SEVİNEN AKİT OLDU

Yandaş gazete AKİT bugünkü manşetinde Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına en çok sevinenlerden biri oldu. AKİT, “Bay Kemal’in ayak sesleri” başlığı ile verdiği haberde ‘parti karıştı’ dedi. Ayrıca bir karikatürde CHP merkezinin kapısına tahtalarla ‘hırsızlık’, ‘para kuleleri’, ‘yolsuzluk’ ve ‘şaibe’ gibi cümlelerin asıldığı görülürken, Kılıçdaroğlu’nu kurtarıcı olarak aletler ile kapıya geldiği resmedildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianameyi bugün kabul etti. İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler arasında yer aldı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi. 30 Haziran’da ikinci duruşma yapılacak.