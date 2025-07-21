Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Son dakika... Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu 76 yaşında hayatını kaybetti.

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