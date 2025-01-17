Kemal Özdeş: "Her maç bir final"

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, açıklamalarda bulundu.

"ARAMIZA YENİ KATILACAK ARKADAŞLAR OLACAK"

Özdeş, “Oyuncularım önemli bir maçı kazandılar. Şimdi önümüzde Erzurumspor maçı var. İki gün sonra da o maça hazırlanmaya başlayacağız. Şanlıurfaspor oyuncularını da kutluyorum. Onlar da centilmence mücadele ettiler. Taraftarlarını ve tribünlerini de kutluyorum. 'Hoş geldiniz' diye tezahürat yaptılar.

Geçtiğimiz hafta yaşadığımız kaosu düşünürsek, ülke futbolunun ihtiyacı olan şey budur. Şimdi ligin ikinci yarısında performanslar çok önemli ve değerlidir. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Bir tane arkadaşımız aramıza katıldı. Eksikliklerimizi tamamlayarak bu yarışın iddialılarından olmak istiyoruz. Her maçı final olarak görüyoruz. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.