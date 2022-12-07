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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Tarzan Rıfkı, Gülen Adam, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı gibi sayısız Yeşilçam projesinde rol alan usta oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu da ünlü çıktı.

Galeri Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 07:50
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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Türk sinemasının unutulmaz simaları arasında yer alan Ekrem Dümer, bundan 22 yıl önce hayata gözlerini yummuştu. Usta oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Tiyatroya Halkevleri'nde başlayan Ekrem Dümer, bir süre Sadi Tek Tiyatrosu'nda çalıştı. Şehir Tiyatroları'nda da sahneye çıkan usta isim, Yeşilçam'da sayısız yapımda kamera karşısına geçti.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı filmlerde rol alan Ekrem Dümer, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ömrünün 25 yılını sanata adayan Ekrem Dümer, ölmeden hemen önce 'Hizmet ve Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Şimdilerde Feriköy mezarlığı'nda yatan Ekrem Dümer'in oğlu da ünlü çıktı. Ekrem Dümer'in oğlu, Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarında sunuculuk yapan Yalçın Dümer'den başkası değil.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Oyunculuk deneyimi de bulunan Yalçın Dümer, bir dönem tıpkı babası gibi Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştı.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Benim İçin Ağlama, Şöhret, Paşa Baba Konağı gibi yapımlarda rol alan Yalçın Dümer, özel yaşamıyla da dikkat çeken bir isim.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Başından üç evlilik geçen Yalçın Dümer; Defne Halman, Serpil Çakmaklı ve Esra Balamir gibi isimlerle nikah masasına oturmuştu.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Yalçın Dümer, şimdilerde 57 yaşında.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filminde rol alan Yalçın Dümer, kendi için 'Yeşilçam'ın son jönü' yakıştırmasını yapıyor. Ünlü isim şimdilerde ise Bodrum'da öğretmen olarak hayatını sürdürüyor.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Yalçın Dümer, 80’lerin sonu ve 90’larda yer aldığı filmlerle dönemin tanınan jönlerindendi. Babası usta oyuncu Ekrem Dümer’in peşinden giden Dümer, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda başlayan kariyerini şöyle anlatıyor.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

“Bizim ev hiçbir şekilde oyunculuğun olduğu bir yer değildi ve babam eve iş getirmezdi. Ailenin tek çocuğuydum. Babama özeniyordum tabii ama benim tüm hevesim gazeteci ya da formasını giydiğim Galatasaray’da basketbolcu olmaktı. Tiyatroda doğdum ve orada büyüdüm. 17 yaşındaysa bir heves geldi bana ve babamdan gizli Şehir Tiyatrosu’nun sınavlarına girdim. Babam, inanılmaz derecede ters çıktı ve benimle konuşmadı.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Hatta jüride o da vardı. O zamanlar sıkı yönetim dönemiydi ve komutanlar da yer alıyordu jüride. Bu arada babam sınava girdiğim an jüriden çıktı. Hatta uzun bir süre benimle konuşmadı. ‘Başarmak çok zordur, başaramazsan alkolik olursun’ diyordu bana. Ve ben, 10 kişilik kontenjanda 3’üncü olarak sınavı kazandım.'

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Dümer, sınavı kazandıktan 2 yıl sonra Şehir Tiyatrosu ve sinemadaki ilk başrol teklifini aynı anda alır: “Şehir Tiyatrosu’ndaki bir oyunun başrol oyuncusu sakatlandı. O rol bana teklif edildi. Aynı anda da ilk başrol film teklifimi de aldım. Müjde Ar ile ‘Asılacak Kadın’... İki hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Tiyatrodaki ikinci başrolüm ise ‘İki Efendinin Uşağı’ oyunuydu.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

O oyunla kadroya direkt girdim. Oyunu sergilediğimiz ilk gün ‘Asılacak Kadın’ın galası da vardı. Oyunu oynayıp koşa koşa Emek Sineması’na gittim ve kendimi ilk kez perdede gördüm. Heyecan vericiydi. Babam o filmi gizliden izledikten sonra benimle gurur duymaya başladı. ‘Ben babamdan ileri, oğlum benden ileri olacak. Sen de yavaş yavaş başarıyorsun’ derdi. 11 yıl sürdü tiyatro... 50’den fazla filmde rol aldım. Hep başrol nasip oldu.'

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Yalçın Dümer’in tiyatrodayken bir yıllık Amerika macerası oluyor. Oyuncu, orada her işi yaptığını dile getiriyor: “Tiyatrodan izin alarak Amerika’ya gittim. New York Üniversitesi’nde hem İngilizce hem de oyunculuk dersi aldım. Orada yapmadığım meslek kalmadı.Benzincide çalıştım, bahçıvanlık, boyacılık, bulaşıkçılık ve garsonluk yaptım... Yeşilçam’da 4 başrol oynamıştım ve biriktirdiğim parayla gittim. Hürriyet gazetesi o dönem haberimi yapmıştı.Yalçın Dümer’in televizyon macerası ise Kanal D ile oluyor. “Hayatım boyunca hep Kanal D’de çalıştım” diyen Dümer o dönemi şöyle anlatıyor:“Kanal D’nin ilk programlarını sunanlardanım. Ebru Cündübeyoğlu ile ‘Çalar Saat’ ve ‘Sabah Şekerleri’ni sundum. Ondan sonra ‘Televole’ye transfer oldum. ‘Televole’, o devrin en büyük programıydı. Ardından da Fanatik gazetesinin genel yayın yönetmeni Necil Ülgen, ‘Bizde yazmak ister misin?’ dedi. Rüyamdı... 16 sene Fanatik gazetesinde çalıştım.8 yıl da gazetenin internet müdürlüğünü üstlendim. Oradan emekli oldum.” Televole’yi sunarken sokakta yürüyemediğini söylüyor: “En parlak dönemim ‘Televole’ zamanıydı. Ama hiçbir zaman burnum havada olmadı. Çünkü ben mahalle çocuğuydum. Hâlâ fotoğraf çektirip sohbet ediyorlar. Güzel anılar bırakmışım hayata. En unutamadığım filmim de Hülya Avşar’la başrolünde yer aldığım ‘Hasan Boğuldu’dur.'

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

4 yıldır Bodrum’da yaşayan 56 yaşındaki Yalçın Dümer, öğretmenlik yaptığını oyunculuğu ise asla bırakmadığını söylüyor: “Ben biraz evi dışarıya tercih eden insanlardanım. Para peşinde hiç koşmadım. Ama çok şükür kimseye de muhtaç değilim. Borcum harcım yok. Bodrum’da eğitimcilik yapıyorum. Zihni Göktay, Suna Pekuysal, Yıldız Kenter’den ne öğrendiysem öğrencilerime onları aktarıyorum. Bir okulda sanat başkanıyım. Fidan yetiştiriyorum. 8 yaşından üniversiteye kadar öğrencilerim var. Çok da kabiliyetliler. Yakında isimlerini duyacaksınız.” Oyuncu yakın zamanda iki projede rol alacağını sözlerine ekliyor.

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Bu meslekte eğitimsiz insanı kabul etmiyorum. Çocuk yaşta dizide oynamalarını istemiyorum. Okul da yarım kalıyor. O zaman tercihler beğenilmek ve manevi haz oluyor. Bunlar bana yanlış. Ben biraz mahalle çocuğuyum. Çok modern bir adam değilim.'

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Yeşilçam yıldızının oğlu da televizyon starı çıktı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Ferdi Özbeğen’in hayatını oynamamı çok istiyorlar. Çok da benziyoruz. Hakan Ural, yaptığı programda bangır bangır bağırdı, ‘Ondan iyi kimse oynayamaz.’ Ferdi Abi dünya beyefendisi bir insandı. Onu oynayabilirim, layıkıyla üstesinden gelirim.Sadece profesyonel olarak şarkı söyleme yeteneğim yok. Ama ders alırım. Bir de Tarık Akan’ın hayatını oynamak isterim. Tarık Abi’yi çok çok iyi tanıyorum. Tarık Akan beni çok severdi. ‘Benden sonra sen geldin’ demişti. Bu söz, aldığım en güzel hediyelerden biriydi. Ben de Mehmet Günsür’ü beğeniyorum.'

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