Kemal Sunal müzesi için son hazırlıklar tamamlanıyor

Merhum sanatçı Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, uzun yıllardır hayalini kurduğu Kemal Sunal Müzesi’ni Sunay Akın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile hayata geçiriyor. Sanatçının kişisel eşyaları ve film posterleri, filmlerdeki kostümleri müzede sergilenecek.



2000 yılında hayatını kaybeden usta oyuncunun hatıralarına ev sahipliği yapacak olan müzenin hazırlıkları devam ederken Gül Sunal da eşinin evden giden eşyalarını sosyal medyadan paylaştı.

"KEMAL EVİMİZDEN TEMELLİ GİDİYOR"



Sunal, paylaşımına "Kemal evimizden temelli gidiyor. Canım Sunay Akın ve Ekrem İmamoğlu Bey'in mükemmel projesi olan Göztepe Parkı’ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet" notunu düştü.

"EN SEVDİKLERİ DE HAZIRLANIYOR"

Ardından Kemal Sunal'ın en sevdiği eşyaların taşınma için hazırlandığı anları paylaşan Gül Sunal, "En sevdikleri de hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal da annesi Gül Sunal'ın paylaşımına "Annem, sevenleriyle büyük ailesiyle buluşmaya gidiyor böyle düşünelim" yorumunu yaptı.