Kemal Sunal'ı mezarında ters döndüren açıklama! Bakanlığın tavsiyesi vatandaşı çıldırtacak

AKP 2024 yılını 'Emekliler yılı', 2025 yılını ise 'Aile yılı' olarak ilan etmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yılı ilanının ardından bakanlıklar da harekete geçti. Konut alımında kredi fırsatları, ilk defa evleneceklere faizsiz kredi ve çocuk başına maddi yardım gibi destek paketleri açıklan peşi sıra açıklanırken bir çalışma da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre çocukların yüzde 62.4’ü de sadece ekmek ve makarna ile beslenirken, vatandaş eti bayramdan bayrama görürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile Yılı' adıyla çocuk dergisi yayınladı.

Derginin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafı yer alırken, Erdoğan'ın "Aile toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi, güç kaynağıdır."; Emine Erdoğan'ın ise "Aile güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır." sözlerine yer verildi.

"DAHA AZ ET TÜKETİN" ÖNERİSİ

Derginin konularından birisi ise tasarruf konusu oldu. 13 maddelik tavsiye listesinde 8.sırada yurttaşların büyük çoğunluğunun kurbandan kurbana gördüğü kırmızı et detayı yer aldı.

Su tasarrufunun önemine vurgu yapılan yazıda, vatandaşa "Daha az et tüketin" denildi. Dergide "Hayvansal gıdalar üretim süreçlerinde yüksek miktarda su kullanımına sebep olmaktadır. Bir kilo sığır eti üretiminde 15 bin 415 litre su kullanılmaktadır." denildi.

VATANDAŞ'TAN TEPKİ: ZATEN ET YİYEMİYORUZ!

Tasarruf önerisinin vatandaşın gündelik yaşamıyla örtüşmediğini düşünen birçok kişi duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Zaten eti bayramdan bayrama, o da biri getirirse görebiliyoruz. Bu tavsiye kime?" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

KEMAL SUNAL'IN SAHNESİ AKILLARA GELDİ

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen, Bakanlık'tan yapılan öneri sonrası Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filmi akıllara geldi. Sunal, filmde Osman karakteri ile, bir tavukçunun camındaki kızaran tavuklara bakarak iç geçirip cama ekmek banıyordu.

1984 yılında gösterime giren filmdeki o sahne, abartılı bir düşünce olarak görülürken, 2025 yılın gelindiğinde iktidarın tutumlarıyla adeta hayal olmaktan çıktı.

13 MADDELİK SU TASARRUF ÖNERİLERİ

Derginin su tasarrufu için "Suyu verimli kullanarak günde 5 damacana su tasarrufu mümkün!" sloganıyla 13 maddelik önerileri "Su Ayak İzini Azaltmak İçin 13 Pratik Yöntem" başlığıyla bir bir sıralandı.

İşte dergideki 13 maddelik su tasarrufu önerileri: