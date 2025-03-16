Kemal Sunal'ın filminde rol almıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından bir yıldız daha kaydı. Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Gülümser Gülhan, yaşamını yitirdi. Ünlü ismin acı haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Vakfın açıklamasında "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“NUR İÇİNDE YATSIN”

Ayşegül Aldinç de bir paylaşım yaparak "Değerli Gülümser Gülhan’ı da kaybetmişiz.

Uğur Yücel, Kamran Usluer, Olgun Şimşek, Settar Tanrıöğen ve Zafer Algöz’le rol aldığımız Aziz Ahmet dizisinde birlikteydik. Çok zarif, insanı sarmalayan o tatlı enerjisiyle çok sevilen sayılan bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.

Üst üste kayıplarımız çok sarsıcı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın eşi. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle hafızalara kazındı. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Eral Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile tanındı.

1987 yapımı “Muzaffer” ve “Davacı” gibi projelerde de yer alan Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan ile evliydi.