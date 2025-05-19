Kemaliye Taş Yolu’nda TIR sıkıştı: Ulaşım felç oldu

Kemaliye Kaymakamlığı’nın basın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“18.05.2025 günü saat 21.30 civarında, ilçemiz Kemaliyeliler Taş Yolu’nda (Kemaliye-Divriği İl Yolu), Gümüşçeşme köyünden ilçe merkezine giden bir tır, Base-Jump Bölgesi tünellerinde sıkışarak mahsur kaldı. Bu nedenle Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kemaliyeliler Taş Yolu’nu (Kemaliye-Divriği İl Yolu) geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Mahsur aracı kurtarma çalışmaları başlamış olup 19.05.2025’te sürecektir.

Vatandaşlarımızın güvenliği ve mağduriyet yaşanmaması için kurtarma çalışmaları bitene kadar Kemaliyeliler Taş Yolu’nun (Kemaliye-Divriği İl Yolu) kullanılmaması önemle rica olunur.”