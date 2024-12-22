Kemaliye ve Arapgir’de ekipler, karla mücadele ediyor

Kaynak: İHA
Kemaliye ve Arapgir’de ekipler, karla mücadele ediyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ile Malatya’nın Arapgir ilçesi sınırları arasında bulunan karayolu beyaza büründü. Ulaşımda aksama olmaması için ekipler kar kürüme araçları ile yolu açmaya çalışıyorlar. Ayrıca ekiplerin bölgenin dik ve eğimli olması açısından çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojiden Erzincan için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışı Kemaliye ilçesinin yüksek kesimlerinde başladı. Kar yağışı dolayısıyla Kemaliye ile Arapgir arasında bulunan karayolu beyaza büründü. Ulaşımda aksamama yaşanmaması için Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI"

Bölgede dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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