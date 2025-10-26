Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kemaliye Günleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Kemaliye Taş Yolu Yürüyüşü ve "Kemaliye’de Yaşam" temalı fotoğraf sergisi, doğa, tarih ve sanat tutkunlarını Karanlık Kanyon’da buluşturdu.

Katılımcılar, taş tünellerin gölgesinde kanyonun büyüleyici manzaraları eşliğinde yürüyerek hem tarihin izlerini hem doğanın huzurunu aynı anda hissetti. Yürüyüşün ardından Taş Yolu güzergâhında açılan sergide, Kemaliye’nin doğal ve kültürel zenginlikleri sanatçıların objektifinden yansıtıldı.

Hazırlanan müzik konseri etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, doğa, sanat ve müziğin iç içe geçtiği günde keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe; Kaymakam Emirhan Arıkan, eşi Gizem Arıkan, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçe protokolü, çok sayıda Kemaliyeli ve üniversite öğrencileri katıldı.