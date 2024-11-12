Kemaliye’de geleceğe nefes için fidan dikildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kemaliye’de geleceğe nefes için fidan dikildi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” sloganıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla yapıldı. Seyit Ali Parkı’nın üst tarafındaki Şehitler Yolu’nda düzenlenen etkinliğe, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Erdem Atmaca, İliç Orman İşletme Şefi Emre Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdiler.

Kemaliye’de geleceğe nefes için fidan dikildi

Kemaliye’de geleceğe nefes için fidan dikildi

Kemaliye’de geleceğe nefes için fidan dikildi

Kemaliye’de geleceğe nefes için fidan dikildi

Son Haberler
Bitcoin'de fırtına tayfuna dönüştü. Rekor serisi devam ediyor
Bitcoin'de fırtına tayfuna dönüştü. Rekor serisi devam ediyor
Bulanık görme şekerin habercisi mi? Uzmanların ve bilimin bu konudaki görüşü ne?
Bulanık görme şekerin habercisi mi? Uzmanların ve bilimin bu konudaki görüşü ne?
Şehit babasından Vali'ye ziyaret
Şehit babasından Vali'ye ziyaret
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (12 Kasım 2024)
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (12 Kasım 2024)
Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü
Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü