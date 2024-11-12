Kemaliye’de geleceğe nefes için fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla yapıldı. Seyit Ali Parkı’nın üst tarafındaki Şehitler Yolu’nda düzenlenen etkinliğe, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Erdem Atmaca, İliç Orman İşletme Şefi Emre Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdiler.