Kemaliye’nin efsanevi yolunda kaya paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kemaliye’nin efsanevi yolunda kaya paniği

Erzincan'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlayan Taş Yola düşen kayalar trafiği ulaşıma kapadı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Taş Yoluna dağdan kopan kayalar düştü. Yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda inşasına başlanan ve Karanlık Kanyon'un sarp kayalıkları yöre halkı tarafından el aletleriyle oyularak yapılan tarihi Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı.

Olayın ardından Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Riskli bölgeye güvenlik önlemi alınarak, ekiplerimiz tarafından risk oluşturan kayalar temizlenmiş ve yol kısa sürede ulaşıma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı

Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı

Son Haberler
Beyninizin dostu 5 mucize besin! Depresyona karşı gizli silah
Beyninizin dostu 5 mucize besin! Depresyona karşı gizli silah
Türk devini dünyanın en köklü şirketi satın aldı. 29 ülkede 55 ofisi bulunuyor
Türk devini dünyanın en köklü şirketi satın aldı. 29 ülkede 55 ofisi bulunuyor
Fenerbahçe ile anılıyordu! Marco Verratti imzayı attı
Fenerbahçe ile anılıyordu! Marco Verratti imzayı attı
Trump şimdi de kafayı 2 müttefikine taktı: Onlara da ek vergi getirecek
Trump şimdi de kafayı 2 müttefikine taktı: Onlara da ek vergi getirecek
Kemaliye’nin efsanevi yolunda kaya paniği
Kemaliye’nin efsanevi yolunda kaya paniği