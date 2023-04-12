Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşa tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı Kemalpaşa iftar sonrası sofraları süslüyor. Kemalpaşa tatlısını yapmak isteyenler Kemalpaşa tarifini ve Kemalpaşa tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, Kemalpaşa nasıl yapılır? Kemalpaşa tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayında sofraların başköşesinde yer alan Kemalpaşa bir gelenek haline geldi. Ramazan ayında mutlaka Kemalpaşa tatlısı yapılmaktadır. Kemalpaşa tatlısını yapmak isteyenler Kemalpaşa tarifini araştırıyor. Sizler için Kemalpaşa tatlısının yapılışını ve Kemalpaşa tatlısı püf noktalarını derledik. İşte Kemalpaşa tarifi..

KEMALPAŞA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 1 tane yumurta

- 250 gram tuzsuz peynir

- 1 paket kabartma tozu

-Bir çimdik tuz

- 1 büyük çay bardağı irmik

- 1 çay bardağı dolusu un

Şerbeti için;

- 1,5 bardağı toz şeker

- 2,5 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisinde peyniri rendeleyin ve sonrasında yumurta, irmik, tuzu alarak karıştırın. İçerisine un, kabartma tozu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın. Fırın tepsisine dizin ve 200 derecede pişirin.

Şerbeti için malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan şerbete en son limon suyu ekleyin ve son olarak pişen tatlıları ilave edin.

Tatlılar ne çok sert olmalı ne de çok yumuşak. Dağılmadan servis tabağına alın ve üstlerini süsleyin