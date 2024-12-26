Kemalpaşa ve Menderes ilçelerini bezdirmişti: Pencere faresi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kemalpaşa ve Menderes ilçelerini bezdirmişti: Pencere faresi yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde evlerin balkonu ve pencerelerinden girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralık günü Menderes, 23 Aralık günü ise Kemalpaşa'da gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık suçunu M.E.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan incelemede M.E.'nin daha önce de çevre il ve ilçelerde 8 ayrı hırsızlık olayından 46 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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Evlerin balkon ve pencerelerinden girerek hırsızlık suçunu işlediği belirlenen M.E., polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 24 Aralık günü kıskıvrak yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan zanlı cezaevine teslim edildi.

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