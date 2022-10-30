Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda olduğu tespit edilen 2 şüpheli, yanlarındaki satışa hazır halde ayrı ayrı paketlenmiş toplam 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas tartı ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ve Ş.S. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

