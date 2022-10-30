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Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 19:33
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Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 

Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda olduğu tespit edilen 2 şüpheli, yanlarındaki satışa hazır halde ayrı ayrı paketlenmiş toplam 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas tartı ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ve Ş.S. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
                        

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