Kemanın büyülü tınıları Sakarya’da yankılanacak

Kaynak: İHA
Kemanın büyülü tınıları Sakarya’da yankılanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür takvimi konserle devam edecek.

"Enstrümantal Konserler" serisinin ilk programı olan "Kemandan Nağmeler" 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri birbirinden renkli ve eğlenceli programlar ile devam ediyor. Bu çerçevede son olarak SBB Kent Orkestrası'nın Ziya Taşkent Konser Salonu'nda "Kemandan Nağmeler" konseri birbirinden değerli eserleri icra edecek. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne alacağı konserin solisti, başarılı keman sanatçısı Mustafa Beyazçiçek olacak.

Klasik müziğin büyüleyici ezgilerini dinleyiciyle buluşturacak bu özel konserde keman tınılarıyla hikayeler anlatılacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızı 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu'na bekliyoruz. Katılım ücretsizdir" denildi.

Kemanın büyülü tınıları Sakarya’da yankılanacak

Son Haberler
New York borsası düşüşle açıldı: Tarife belirsizliği etkii! (29 Nisan 2025)
New York borsası düşüşle açıldı!
İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu! Bakan açıkladı
İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu! Bakan açıkladı
Adana’da inek bataklığa saplandı: Ekipler seferber oldu
Adana’da inek bataklığa saplandı: Ekipler seferber oldu
Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu
Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu
İtalya basınında Erdoğan'ı şoke eden röportaj: Rakibi hapiste bile ondan güçlü
İtalya basınında Erdoğan'ı şoke eden röportaj: Rakibi hapiste bile ondan güçlü