Kemankeş 1 hedefi 12'den vurdu! Gökyüzünde test edildi

Çorlu ve Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezleri'nin koordinesinde gerçekleştirilen test için kanat altında taşıdığı 2 adet Kemankeş 1 füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında füzenin sistem tanımlama, seyir, atış ve görsel dalış (hava hedefi imha) kabiliyetleri gözlemlendi. Senaryo gereği 2 adet Kemankeş 1 füzesi ile başka bir drone tarafından taşınan hareketli hava hedeflerine yönelik atış yapıldı. Baykar tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli hedefleme sistemi sayesinde füzeler, belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti.

İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kemankeş 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. Kemankeş 1, adını attığı okla hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor. Füzeler, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip Kemankeş 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

MUHARABE SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek Kemankeş 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren Kemankeş 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.