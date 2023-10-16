KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

Boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; 21/09/2023 tarih, 2016/16 Esas, 2023/628 Karar sayılı ilam ile; 193*****176 TC. Kimlik numaralı davacı Adem Bulut ile Rusya Federasyonu vatandaşı, 06/03/1966 Voronej Şehri doğumlu baba adı Vladimir olan davalı Natalia KHITROVA’nın T.M.K.’nın 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalı Natalia KHITROVA ilanen tebliğ olunur.