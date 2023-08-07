KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/376 Esas

Dahili Davalı : Marına TSYGANKOVA (TC.Kimlik No: 99457394954)

Duruşma Günü : 07/12/2023 günü saat 13:45

Davacı Alfa Deri Konfeksiyon Turizm Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından 20/10/2020 tarihli Geçit Hakkı davasında dahili davalı sıfatınız bulunmakla, ilanen tebliğ tarihten itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, duruşma gününde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 150. Maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.