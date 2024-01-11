KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 / 00:01

DOSYA NO :2022/350 Esas KARAR NO :2022/710 KararDAVACI :K.H.

SANIK :HİKMET KAYNAK, Abdullah ve Urkiye oğlu, 28/04/1989 KIRIKHAN doğumlu,HATAY, KIRIKHAN, Yeni mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma

SUÇ TARİHİ :26/07/2018

SUÇ YERİ :Kemer/Antalya

KARAR TARİHİ :16/12/2022

Mahkememiz dosyası sanığı Hikmet KAYNAK hakkında mahkememizce üzerine atılı eylem nedeniyle mahkumiyet kararı verildiği, Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.08/01/2024