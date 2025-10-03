Kemer zabıtası hijyen avında: Hijyen ve fiyatları didik didik etti!

Kemer Zabıta ekipleri, berber ve güzellik salonlarında hijyen ve fiyat denetimi yaptı. Temizlik ön planda tutulan kontrollerde, uyumlu işletmelere teşekkür, eksiklere uyarı verildi.

Kemer ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını riske atmamak için harekete geçti. Berber ve güzellik salonlarında gerçekleştirilen titiz kontrollerde, hijyen kuralları, fiyat etiketleri ve çalışma prensipleri masaya yatırıldı. Temizlik standartları en ön planda tutularak, denetimlerde hem uyumlu işletmeler ödüllendirildi hem de aksaklık yaşayanlara anında ikazlar ulaştırıldı.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün organize ettiği bu kapsamlı operasyon, ilçenin her köşesindeki güzellik merkezlerini ve berberleri kapsadı. Ekipler, işletmelerin genel hijyen koşullarını, ürün saklama yöntemlerini ve müşteri güvenliğini yakından inceledi. Amaç, vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet almasını sağlamak olan denetimler sırasında, fiyat listelerinin görünürlüğü de titizlikle kontrol edildi. Uygun standartlara riayet eden esnafa başarı belgeleri verilirken, iyileştirme gereken noktalarda rehberlik yapılarak süre tanındı. Bu çalışmalarla, Kemer'in hijyenik bir hizmet ağına kavuşması hedefleniyor.

