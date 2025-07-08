Kemer’e mola evi müjdesi

Belediye Başkanı Topaloğlu, mola evi ile ilgili şunları söyledi:

"Engelli bireylere yönelik olarak hazırladığımız Mola Evi projemizi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın engelli çocuklarını evlerinden alıp mola evimize getireceğiz. Ardından da evlerine geri bırakacağız. Bu sırada engelli çocukları olan vatandaşlarımız da kendi işlerini yapabilecekler. Kemer'de olmayan bir hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Binamızı mola evi olarak açacağız. Haftanın iki günü de yaşlılarımızı burada ağırlayacağız. Kemer'imize hayırlı olsun."

Belediyenin Kur'an kursunu kapattığı iddialarına da cevap veren Başkan Topaloğlu, "Arslanbucak Mahallesi'nde 1986 yılında Kur'an Kursu olarak verilen belediyenin bir binası vardı. Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban ile görüştük. Karakoyunlu Cami tarafına bir Kur'an kursu yaptılar. Burası bitince yeni Kur'an kursuna taşınacaklarını söyledi. Geçen hafta da söz konusu belediyeye ait Kur'an Kursu'ndaki klimaları ve diğer malzemeleri söküp taşıdık. Kur'an kursu da yeni yerine taşındı. Bunun yanında Karakoyunlu Cami yanındaki yeni Kur'an Kursu'nun bütün çevre düzenlemesini ve yol döşemesini belediye olarak biz yaptık. Bazıları sanki belediye Kur'an kursuna karşıymış veya kapatmış gibi bir algı oluşturuyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse öküzün altında buzağı aramasın. Biz dinimize ve kitabımıza sadık bir milletiz. Belediyenin Kur'an kursu kapatması gibi bir işle işi olmaz. Biz Kemer Müftülüğü ile gerekli görüşmeleri yaptık ve Kur'an kursu yeni yerine taşınmıştır" diye konuştu.