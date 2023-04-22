Kemik erimesine iyi gelen bitkiler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların hem sağlık sorunlara hem de hasta olmadan önce tedbir amaçlı doğal besinlere yönelmesi son zamanlarda artıyor. Özellikle de insanların korkulu rüyası olan bazı hastalıklara karşı doğal bitkiler tercih ediliyor. Bu hastalıklardan birisi olan kemik erimesine iyi gelen bitki listesi dikkat çekti.

İŞTE KEMİK ERİMESİNE İYİ GELEN BİTKİ LİSTESİ…

Brokoli: Kemik erimesi İbrahim Saraçoğlu tarafından ile tedavi edilebilir. Brokoliyi çok az suda haşlayarak tüketmek kemik erimesini önlemektedir. Brokolinin suyunu içmenizi ve sebzeyi yemenizi tavsiye eder.

Kişniş Tohumu: Demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan kişniş, kemik erimesine karşı tüketilir. 2 kaşık kişniş tohumunu bir bardak suda kaynatın ve soğuduktan sonra süzerek için. Kemiklerinizin zamanla daha da güçlendiğini hissedeceksiniz.

Kırkkilit Otu: Kemik erimesi başlangıcı görülen kişiler gün içinde bir fincan kırkkilit otu çayı tüketmelidir.

Keten Tohumu: Kemik erimesine şifa olacak bitkilerden biri de keten tohumu olacaktır. Özellikle de menopoz dönemindeki kadınların keten tohumunu tüketmesi vurgulanır. Keten tohumu yağını yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

KEMİK ERİMESİ NEDİR? BELİRTİLER NELERDİR?

Sağlıklı ve genç kemiklerde güçlü kollajen liflerine bağlı mineraller ve çoğunlukla da kalsiyum tuzlarından oluşan bir yapılanma söz konusudur. Yaşlanmayla birlikte bu yapının gücünü kaybederek zayıflaması ve dayanıksızlaşması normaldir. Fakat osteoporoz kemik yoğunluğundaki aşırı düşüş nedeniyle kemiklerin çok daha kırılgan bir yapıya dönüşmesi anlamına gelir. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kelime olarak süngerimsi (gözenekli) kemik anlamına gelir.

Kemiklerin içlerinde boşluklar oluşarak yoğunlukları azalır. Bu da kırılmaya ve çatlamaya yatkın hale gelmelerine neden olur. Çoğunlukla bir kırık veya çatlak geliştikten sonra kemiklerin görüntülenmesi sonucunda tespit edilir. Osteoporoza bağlı kırık oluşumunun en yaygın görüldüğü kemikler ise el bilekleri, omurga ve kalçada bulunan kemiklerdir. Kemik erimesinin görülme sıklığı yaşla birlikte artar, aynı zamanda kadınlarda görülme olasılığı erkeklere oranla daha yüksektir.

-Omurga içerisinde kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu bel ağrıları

-Zamanla kemiklerin eğrilmesine bağlı olarak boyun kısalması

-Kamburlaşma ve çarpık duruş

-Basit hareketlerde bile ortaya çıkabilen kırılma ve çatlamalar