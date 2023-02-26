26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kemik erimesine iyi gelen besinler hangileridir?

Yaşımız ilerledikçe kemiklerimizde erimeler başlar. Bu duruma gelmeden önce kemiklerin güçlendirilmesi gerekir. Peki, hangi besinler kemik erimesini önler? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:57
Takip Et

Kemik erimesine ne iyi geliyor?

Kemik erimesine iyi gelen besinler hangileridir?
+
Aa
-

Kemik erimesine iyi gelen besinler belli miktarlarda ve belli sürelerde tüketilebilir. İlerleyen yaşlarda kemik erimesi sorunuyla karşılaşmamanız için beslenme programınıza sağlıklı yiyecekler eklemeniz önerilir. Süt, balık çeşitleri, kuru meyveler, badem, brokoli gibi kemik erimesine iyi gelen besinler sayesinde kemik erimesini azaltabilirsiniz.

İŞTE KEMİK ERİMESİNİ ÖNLEYEN BESİNLER

Ispanak: Kemik erimesine doğal çözüm olan ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzelerin en faydalılarından biridir. Kas ve kemik sağlığına ve gelişimine destek olan ıspanak, kemik erimesi sorununu yavaşlatır.

Balık: Kemik erimesine yakalanma riskinizi ortadan kaldırmak için kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri de yeterli miktarda omega-3 almanızdır. Kemik erimesini önlemenin yolları içinde balık tüketiminin önemi çok büyüktür. Omega-3 alabileceğiniz en doğal kaynaklardan biri balıktır. Kemik ve kalp sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak balık tüketmeyi unutmamalısınız.

Kayısı: Kurusu ve taze haliyle mevsimi geldiğinde bolca tüketmeniz gereken meyvelerden biri kayısıdır. İçinde kalsiyum ve magnezyum bulunan meyve, kemik sağlığını olumlu anlamda destekliyor.

Süt: Yüksek kalsiyum ve güçlü bir B, D ve E vitamini kaynağı olarak görülen süt, kemik erimesine karşı tüketebileceğiniz besinlerin başında gelir. Kemik erimesine en iyi gelen şey süt denebilir. Ancak süte karşı bir intoleransınız olup olmadığından emin olmanız önemlidir.

Kuru meyveler: Kuru erik başta olmak üzere pek çok kuru meyve kemik erimesine iyi gelir. Fenolik bileşikler açısından zengin olan kuru meyveler, kemik erimesine karşı tüketilmesi önerilen besinlerdendir. Kemik sağlığı açısından vücuda katkıları büyük olan bu besinleri tüketmeye karar verirseniz, belli miktarda ve doğal yollarla kurutulmuş olanları tercih etmelisiniz.

Badem: Badem de süt gibi bolca kalsiyum içerir. Kemik erimesini durduran besinler içinde yer alan badem, düzenli olarak tüketilebilir. Bademi günde bir avucu aşmayacak kadar tüketmeniz önerilir. Kavrulmamış, tuzlanmamış ve çiğ hâliyle tüketmeniz de önemlidir.

Brokoli: Kemik erimesine iyi gelen bitkiler içinde yer alan brokoli, demir eksikliğine iyi gelir. İçeriğinde yüksek A, C ve E vitamini yer alan brokoli, kemik erimesine karşı sizi koruyabilecek besinlerdendir. Mevsiminde ve doğal haliyle tüketmeye özen göstermelisiniz.

Marul: Marul da kalsiyum açısından zengin yiyeceklerden biridir. Vücudunuza kalsiyum olmak için sadece süt ve süt ürünleri tüketmeniz gerekmez. Taze marullarla nefis salatalar hazırlayabilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
1
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
2
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
5
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
7
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.