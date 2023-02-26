Kemik erimesine iyi gelen besinler hangileridir?

Kemik erimesine iyi gelen besinler belli miktarlarda ve belli sürelerde tüketilebilir. İlerleyen yaşlarda kemik erimesi sorunuyla karşılaşmamanız için beslenme programınıza sağlıklı yiyecekler eklemeniz önerilir. Süt, balık çeşitleri, kuru meyveler, badem, brokoli gibi kemik erimesine iyi gelen besinler sayesinde kemik erimesini azaltabilirsiniz.

İŞTE KEMİK ERİMESİNİ ÖNLEYEN BESİNLER

Ispanak: Kemik erimesine doğal çözüm olan ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzelerin en faydalılarından biridir. Kas ve kemik sağlığına ve gelişimine destek olan ıspanak, kemik erimesi sorununu yavaşlatır.

Balık: Kemik erimesine yakalanma riskinizi ortadan kaldırmak için kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri de yeterli miktarda omega-3 almanızdır. Kemik erimesini önlemenin yolları içinde balık tüketiminin önemi çok büyüktür. Omega-3 alabileceğiniz en doğal kaynaklardan biri balıktır. Kemik ve kalp sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak balık tüketmeyi unutmamalısınız.

Kayısı: Kurusu ve taze haliyle mevsimi geldiğinde bolca tüketmeniz gereken meyvelerden biri kayısıdır. İçinde kalsiyum ve magnezyum bulunan meyve, kemik sağlığını olumlu anlamda destekliyor.

Süt: Yüksek kalsiyum ve güçlü bir B, D ve E vitamini kaynağı olarak görülen süt, kemik erimesine karşı tüketebileceğiniz besinlerin başında gelir. Kemik erimesine en iyi gelen şey süt denebilir. Ancak süte karşı bir intoleransınız olup olmadığından emin olmanız önemlidir.

Kuru meyveler: Kuru erik başta olmak üzere pek çok kuru meyve kemik erimesine iyi gelir. Fenolik bileşikler açısından zengin olan kuru meyveler, kemik erimesine karşı tüketilmesi önerilen besinlerdendir. Kemik sağlığı açısından vücuda katkıları büyük olan bu besinleri tüketmeye karar verirseniz, belli miktarda ve doğal yollarla kurutulmuş olanları tercih etmelisiniz.

Badem: Badem de süt gibi bolca kalsiyum içerir. Kemik erimesini durduran besinler içinde yer alan badem, düzenli olarak tüketilebilir. Bademi günde bir avucu aşmayacak kadar tüketmeniz önerilir. Kavrulmamış, tuzlanmamış ve çiğ hâliyle tüketmeniz de önemlidir.

Brokoli: Kemik erimesine iyi gelen bitkiler içinde yer alan brokoli, demir eksikliğine iyi gelir. İçeriğinde yüksek A, C ve E vitamini yer alan brokoli, kemik erimesine karşı sizi koruyabilecek besinlerdendir. Mevsiminde ve doğal haliyle tüketmeye özen göstermelisiniz.

Marul: Marul da kalsiyum açısından zengin yiyeceklerden biridir. Vücudunuza kalsiyum olmak için sadece süt ve süt ürünleri tüketmeniz gerekmez. Taze marullarla nefis salatalar hazırlayabilirsiniz.