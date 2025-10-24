Kemik erimesi olarak bilinen ve kemik yoğunluğunun azalmasıyla kemikleri kırılgan hale getiren Osteoporoz, uzmanların "sessiz epidemi" olarak adlandırdığı küresel bir sağlık sorunu olarak kayıtlara geçti.

Hastalığın, genellikle belirgin bir semptom göstermeden ilerlemesi, erken teşhisin önündeki en büyük engel olarak ifade edildi.

Uluslararası uzmanlar, teşhis ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

KÜRESEL BOYUTLAR VE ÇARPICI VERİLER

Uluslararası Osteoporoz Vakfı'nın (IOF) verilerine göre, dünya genelinde 50 yaş üzeri her üç kadından biri ve her beş erkekten biri, yaşamlarının geri kalanında osteoporoza bağlı bir kırık geçirme riski taşıyor.

Hastalığın küresel yayılımına yönelik yapılan bilimsel araştırmalar, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, dünya genelinde 2025 yılı itibarıyla Osteoporoz ve öncülü olan osteopeni vakalarının ciddi oranlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, demografik kaymalar nedeniyle kırık riskinin 2040'a kadar iki katına çıkabileceği tahminini paylaştı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kemik ve Mineral Bilimi uzmanı Prof. Dr. Karl L. Insogna, hastalığın sinsi doğasına vurgu yaptı. Prof. Insogna, "Osteoporozun en büyük zorluğu, ilk kırık yaşanana kadar genellikle asemptomatik kalmasıdır. Bu nedenle, 65 yaş ve üzeri tüm kadınlar ile risk altındaki daha genç postmenopozal kadınların kemik yoğunluğu taramalarından geçmesi kritik önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa Kemik ve Eklem Sağlığı Federasyonu (EFOJH) Yönetim Kurulu üyesi ve Liege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jean-Yves Reginster, hastalığın tedavisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Reginster, son dönemde onaylanan kemik oluşturan yeni ilaçların (örneğin romosozumab gibi) yüksek riskli hastalar için çığır açıcı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, "Tedavideki en büyük zorluk, hastaların ilk kırık sonrası dahi takibe alınmamasıdır. Birinci kırık, ikinci kırık riskini katlayarak artırır. Bu 'imminent kırık riski' döneminde (ilk 1-2 yıl), agresif tedavi şarttır" diyerek kırık sonrası bakım programlarının önemine dikkat çekti.

EN YENİ ARAŞTIRMALAR TEDAVİ UFUKLARINI DEĞİŞTİRDİ

2025 yılının başlarında yayımlanan bilimsel çalışmalar, erken müdahalenin önemini bir kez daha kanıtladı. Tıp alanındaki önde gelen dergilerden The BMJ'de yer alan bir inceleme, yaşlanma popülasyonu ile birlikte diyabet ve sarkopeni gibi yeni risk faktörlerinin tanınmasının, kırık risk değerlendirme modellerinde önemli iyileşmeler sağladığını bildirdi. Ayrıca, kemik mikro-mimarisini analiz eden gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin de tanıya katkı sağladığı ifade edildi.

Uzmanlar, kemik sağlığının iyileştirilmesi için kalsiyum ve D vitamini takviyeleri ile birlikte özellikle ağırlık taşıyan egzersizlerin teşvik edilmesinin ve düşmeleri önleme stratejilerinin, ilaç tedavisinden önce bile öncelikli adımlar arasında yer alması gerektiğini dile getirdi.