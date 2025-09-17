Kemikleri beton gibi yapıyor, insanı Robocop'a döndürüyor! TMO fiyatını açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin tarımsal hasılasında da önemli bir yer tutmaktadır. İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatı, kilogram başına 120 TL olarak belirlenmiştir. TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup 22 Eylül 2025 itibariyle alımlara başlayacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?

Kuru üzüm, genel göz sağlığını destekleyen anti-inflamatuar özelliklere sahip polifenollere sahiptir. Dışkıya hacim katarak sindirime yardımcı olan lif açısından zengin olup sindirim sistemine yardımcı olur. Enerji seviyesini yükseltir, kalp sağlığını korur, sindirime yardımcı olur, vücuda demir sağlayarak kansızlığı önler ve diş çürümelerine önler.

Potasyum kaynağı olan kuru üzümün faydaları şunlardır:

- Kuru üzüm vücut için demir kaynağıdır.

- Kemik sağlığını destekler.

- Kansızlığa iyi gelir.

- Enerji verir.

- Kuru üzüm kalp sağlığını destekler.

- Bağırsak sağlığını destekleyecek düzeyde lif içerir ve sindirime yardımcı olur.

- Serbest radikallerle mücadele eder, hücre hasarını önler.

- Cildin genç, esnek ve yumuşak görünmesini sağlayan E vitamini içerir.

- Kuru üzüm aynı zamanda diş çürümelerine karşı etkilidir.

- Vitamin ve mineral açısından zengindir.

- Kronik hastalık riskini azaltır.

Kuru üzümün vücuda sağladığı faydalar detaylı olarak şu şekilde açıklanabilir;

KURU ÜZÜM KANSIZLIĞA İYİ GELİR

Güçlü bir demir kaynağı olan kuru üzüm, bu sayede sağlıklı kırmızı kan üretimine destek olarak kansızlığa iyi gelir, demir seviyesini yükseltir ve kansızlığın meydana getirdiği yorgunluğu giderir.

ENERJİ SEVİYESİNİ ARTIRIR

Kuru üzüm aynı zamanda yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğüne karşı da güçlü bir kaynaktır. Günlük bir avuç kuru üzüm tükettiğinizde enerji seviyenizin yükseldiğini fark edebilirsiniz.

KURU ÜZÜM KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kan basıncını, kan şekerini ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini düşürücü etki yapan kuru üzüm, kalpteki gerilimi azaltarak kalp sağlığını destekler ve kalp hastalıklarını riskini düşürür.

SERBEST RADİKALLERLE MÜCADELE EDER

Kuru üzüm, içerdiği antioksidan özelliğiyle vücudun serbest radikallerle mücadele etmesine destek olur.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Kuru üzümün içeriğinde yer alan lif, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiler. Gastrointestinal sağlığın korunması noktasında da önemli bir besin olan kuru üzüm, sindirime yardımcı olan ve mide problemlerini azaltan iyi bir çözünür lif kaynağı olarak öne çıkar.

KURU ÜZÜM AYNI ZAMANDA DİŞ ÇÜRÜMELERİNE KARŞI ETKİLİDİR

Kuru üzümde bulunan oleanolik ve linoleik asidin antibakteriyel bir güce sahip olduğu değerlendirilir. Bu da diş çürümelerine karşı güçlü bir destekçidir.

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİNDİR

Demir, potasyum, kalsiyum, bakır ve manganez açısından zengin bir besin olan kuru üzüm aynı zamanda güçlü de bir lif kaynağıdır.

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Antioksidan özelliğiyle dikkat çeken kuru üzüm, bu doğrultuda vücutta meydana gelebilecek kronik hastalık risklerini olabildiğince azaltır.

KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Kas sisteminin fonksiyonlarında önemli bir oynayan kalsiyum içeriğine sahip olan kuru üzüm, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan bir besindir.

KURU ÜZÜMÜN ZARARLARI VAR MI?

Sağlık faydalarıyla öne çıkan kuru üzüm fazla tüketildiğinde olası yan etkilere yol açabilir. Bunların başında da kilo alımı gelir. Kuru üzüm, tüketilmesi gereken miktarın üstüne çıktığında şeker oranı dikkate alındığında kilo aldırabilir. Ayrıca kuru üzüm, irritabl bağırsak sendromu olan bazı kişilerde gaz oluşumuna da yol açabilir.

KURU ÜZÜM NASIL YENİR?

Güçlü bir besin kaynağı olan kuru üzüm genellikle ara öğünlerde atıştırmalık olarak tercih edilir. Kuru üzümün diğer kullanım alanları arasında ise tatlıların ve salataların içine karıştırılması yer alır.

KURU ÜZÜM NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Kuru üzümün genellikle günde 1 avuç yenmesi tavsiye edilir.

HER GÜN KURU ÜZÜM YERSEK NE OLUR?

Her gün kuru üzüm tüketimi dozuna bağlı olarak kilo alımına sebebiyet verebilir. Ayrıca hassas mideye sahip olanlarda sindirim problemleri ve ishale yol açabildiği de görülmüştür.

KURU ÜZÜM KİLO ALDIRIR MI?

Kuru üzüm, önerildiği gibi bir avuçtan daha fazla tüketildiği takdirde kilo aldırabilir. Bunun için diğer birçok besinde olduğu gibi kuru üzümü de dikkatli tüketmek önemlidir.

AÇ KARNINA KURU ÜZÜM YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Aç karnına kuru üzüm yemek, sindirim sistemini desteklemekle birlikte bağırsak sağlığına iyi gelir ve gün içinde daha enerjik olmanızı sağlar.

KURU ÜZÜM KİLO VERDİRİR Mİ?

Kuru üzümün kilo verdirdiğine dair bir bilgi söz konusu değildir.

SİYAH ÇEKİRDEKLİ KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah kuru üzüm çekirdekleri, potansiyel olarak kan basıncı seviyelerini düzenlemeye, oksidatif strese ve inflamasyona karşı koruma sağlamaya ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.