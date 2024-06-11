Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor

Chia tohumu son yıllarda sağlık ve beslenme dünyasında büyük bir popülerlik kazanmasıyla, besleyici özellikleri ve sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.
Mucizevi tohumun sağlığıa olan faydaları çok fazladır. Chia tohumu, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) içeriği yüksek olan omega-3 yağ asitlerinden zengindir.
Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.
Chia tohumu, sindirim sistemi sağlığını destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
Antioksidanlar bakımından zengin olan Chia tohumu vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanmayı geciktirebilir ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir.
KEMİKLER BETON GİBİ
Kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan chia tohumu, kemik sağlığını destekler, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltabilir.
Yüksek lif içeriği ve düşük glisemik indeksi sayesinde chia tohumu, kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyebilir ve bu da diyabet riskini azaltabilir.
Sağlık ve beslenme uzmanları, chia tohumunu dengeli bir beslenme planının bir parçası olarak önermektedirler.