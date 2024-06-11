Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor

Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Chia tohumun vücuda olan faydalarını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte tohumu faydaları…

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 1

Chia tohumu son yıllarda sağlık ve beslenme dünyasında büyük bir popülerlik kazanmasıyla, besleyici özellikleri ve sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 2

Mucizevi tohumun sağlığıa olan faydaları çok fazladır. Chia tohumu, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) içeriği yüksek olan omega-3 yağ asitlerinden zengindir.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 3

Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 4

Chia tohumu, sindirim sistemi sağlığını destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 5

Antioksidanlar bakımından zengin olan Chia tohumu vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanmayı geciktirebilir ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 6

KEMİKLER BETON GİBİ

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 7

Kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan chia tohumu, kemik sağlığını destekler, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltabilir.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 8

Yüksek lif içeriği ve düşük glisemik indeksi sayesinde chia tohumu, kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyebilir ve bu da diyabet riskini azaltabilir.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 9

Sağlık ve beslenme uzmanları, chia tohumunu dengeli bir beslenme planının bir parçası olarak önermektedirler.

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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 10
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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 11
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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 12
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Kemikleri beton gibi yapıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor 13
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