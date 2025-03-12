Kemikleri demir gibi yapıyor vücuttaki iltihabı söküp atıyor. Diyanet "Yiyin" diye fetva vermişti

Alanya’da avokado hasadı tüm hızıyla devam ederken, üreticiler fiyat dalgalanmalarından dertli. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen avokado, kemikleri güçlendiriyor, vücuttaki iltihabı temizliyor.

Alanya’da avokado hasadı sürerken, çiftçiler bereketli bir sezon geçiriyor. Fuerte cinsi avokadoların hasadının tamamlanmasının ardından, has cinsi avokadolar toplanmaya başladı.

Kilogram fiyatı 200-210 liraya kadar çıkan avokadolar, hem sağlık hem de ekonomik değer açısından dikkat çekiyor. Ancak üreticiler, piyasa istikrarsızlığından ve artan maliyetlerden şikâyetçi.

TANESİ 55 TL

20 dönüm arazide avokado yetiştiren Fevzi Elçi, fiyatların sezona göre büyük değişiklik gösterdiğini belirtti: “Sezon başında tane fiyatı 35-40 lira civarındayken, arz artınca 25 liraya kadar düştü. Şu anda ise 250 gram üzerindeki avokadolar 50-55 liradan satılıyor. Fiyatlar şu an iyi olsa da piyasada ürün azalınca fiyat yükseliyor.”

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise bu yıl üreticilerin verimli bir sezon geçirdiğini söyleyerek, mart ayından itibaren başlayan has cinsi avokado hasadının mayıs sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Diyanet Başkanlığı 2 Mart 2025 tarihinde “sahurda avokado yiyin” açıklaması yapmıştı...

HER DERDE DEVA

Avokado, yalnızca ekonomik değil, sağlık açısından da mucizevi bir meyve. İşte bazı faydaları:

Kemik sağlığı: K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir, kalsiyumun kemiklere yerleşmesine yardımcı olur.

İltihap giderici: Doğal bileşenleri vücuttaki iltihabı azaltır, eklem ağrılarına iyi gelir.

Kalp dostu yağlar: Tekli doymamış yağ asitleri kötü kolesterolü düşürür, kalp hastalıklarına karşı korur.

Sindirim dostu lif: Yüksek lif içeriği bağırsak sağlığını destekler, sindirimi kolaylaştırır.

Beyin sağlığı: Folik asit ve antioksidanlar sinir sistemi sağlığını korur, nörolojik hastalık riskini azaltır.

Göz sağlığı: Lutein ve zeaksantin bileşenleri UV (Ultraviyole) ışınlarına karşı gözleri korur.

Uzmanlar, düzenli ve kontrollü avokado tüketiminin genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Ancak avokadonun yüksek kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiği de hatırlatılıyor.

Alanya’da üretimi her yıl artan avokado, sadece lezzetiyle değil, sağlığa katkılarıyla da sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.