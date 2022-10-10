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Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya

Enerji Bakanlığı’ndan vatandaşlara “duş alırken banyoya kum saati koyun”, “duş süresi 4 dakikayı geçmesin”, “kışın pişirme sonrası fırın kapağını açık bırakarak, ortamı ısıtın” tavsiyeleri verilirken Kempo Federasyonu'na ait olduğu iddia edilen makam aracı fiyatıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 02:57
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Kempo Federasyonuna ait 8 milyonluk makam aracı

Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
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Hükümet cephesinden vatandaşa tepki çeken tasarruf tedbirleri paketleri açıklanırken, gündelik hayatta yapılan harcamalar büyük tepki çekiyor. Bu tarz harcamalara dair bir paylaşım da Habertürk Ekonomi Muhabiri Rahim Ak'tan geldi. Ak paylaşımında 8.4 milyon liralık federasyon aracı olduğunu aktararak eleştirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ak, Türkiye Kempo Federasyonuna ait makam aracının fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.  Rahim Ak paylaşımında aracın değerinin 8.4 milyon lira olduğunu aktararak eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

 “Dolar neden yükseliyor? Cari açık neden durmuyor? Bu Kempo Federasyonu makam aracı. Mercedes-Benz S 400 d. Tam 8.403.000 TL. Bu federasyonun Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı? Benim vergimle bu hovardalığı neden yapıyorsunuz? Bu akıllla cari açık, dolar, enflasyon nasıl düşsün?” ifadelerini kullandı. 

"Kempo" Japon dövüş sporu olarak biliniyor.

İşte o fotoğraflar:

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Atillahan
10.10.2022 03:08
Bu tahminen oraya kayit veya tahsis ettirilmis disardan bir is adamina ait aractir..usulsuz tahsis vardir buyuk ihtimalle. her ustunde yazi olan arac o kuruma ait degildir. usulsuz islem yapiyorlar.  
 
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