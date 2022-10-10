Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya

Hükümet cephesinden vatandaşa tepki çeken tasarruf tedbirleri paketleri açıklanırken, gündelik hayatta yapılan harcamalar büyük tepki çekiyor. Bu tarz harcamalara dair bir paylaşım da Habertürk Ekonomi Muhabiri Rahim Ak'tan geldi. Ak paylaşımında 8.4 milyon liralık federasyon aracı olduğunu aktararak eleştirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ak, Türkiye Kempo Federasyonuna ait makam aracının fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Rahim Ak paylaşımında aracın değerinin 8.4 milyon lira olduğunu aktararak eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Dolar neden yükseliyor? Cari açık neden durmuyor? Bu Kempo Federasyonu makam aracı. Mercedes-Benz S 400 d. Tam 8.403.000 TL. Bu federasyonun Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı? Benim vergimle bu hovardalığı neden yapıyorsunuz? Bu akıllla cari açık, dolar, enflasyon nasıl düşsün?” ifadelerini kullandı.

"Kempo" Japon dövüş sporu olarak biliniyor.

İşte o fotoğraflar: