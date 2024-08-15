Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı

OZAN DOĞULU KİMDİR?
Ozan Doğulu, 13 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk DJ, aranjör ve müzik yapımcısı.
Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu'nun ağabeyi olan Ozan Doğulu, müzik kariyerine çocuk yaşlarda başladı.
Piyanoyla tanışan Doğulu, Zeki Müren dahil birçok ünlü sanatçının arkasında çaldı.
Uzun yıllar Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini yapmış ve kendi müzik projeleriyle de tanındı.
2010 yılında "130 Bpm" adlı ilk albümünü çıkarmış ve bu albümde Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu gibi isimlerle çalıştı.