Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı

Ünlü çift, önceki gün Türkbükü’nde bir plajda görüntülendi. Beren Saat ile Kenan Doğulu'na, Ozan Doğulu da eşlik etti.

Ozan Doğulu’nun kızları, amcası Kenan Doğulu ve yengeleri Beren Saat ile denize girdi. Ozan Doğulu da kızı Arya ile böyle görüntülendi.