Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı

Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı
Düzenleme: Kaynak: Habertürk

Ünlü çift Kenan Doğulu ile Beren Saat'in tatilin keyfini çıkarttığı görüntüler dikkat çekti.

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Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı 1

Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum tatillerine devam ediyor. Ünlü çifte önceki gün Ozan Doğulu ve onun kızları eşlik etti.

Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum'daki tatillerini sürdürüyor.

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Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı 2

Ünlü çift, önceki gün Türkbükü’nde bir plajda görüntülendi. Beren Saat ile Kenan Doğulu'na, Ozan Doğulu da eşlik etti.

Ozan Doğulu’nun kızları, amcası Kenan Doğulu ve yengeleri Beren Saat ile denize girdi. Ozan Doğulu da kızı Arya ile böyle görüntülendi.

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Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı 3

OZAN DOĞULU KİMDİR?

Ozan Doğulu, 13 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk DJ, aranjör ve müzik yapımcısı.

Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu'nun ağabeyi olan Ozan Doğulu, müzik kariyerine çocuk yaşlarda başladı.

Piyanoyla tanışan Doğulu, Zeki Müren dahil birçok ünlü sanatçının arkasında çaldı.

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini yapmış ve kendi müzik projeleriyle de tanındı.

2010 yılında "130 Bpm" adlı ilk albümünü çıkarmış ve bu albümde Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu gibi isimlerle çalıştı.

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Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı 4

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

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Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı 5

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okurken katıldığı "Türkiye'nin Yıldızları" yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

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Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı 6

İlk başrolünü "Aşka Sürgün" dizisinde üstlenen Saat, "Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş kitlelerce tanındı.

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