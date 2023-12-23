Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart’ı iptal edildi ABD’ye gidemedi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şarkıcı Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart‘ı iptal edildiği Amerika’ya gidemediği eşi Beren Saatin ise tek başına uçtuğu ortaya çıktı.

Amerika’da evi ve müzik şirketi olan Doğulu’nun Yeşil Kart koşullarını yerine getirmediği öğrenildi.

Konuyla ilgili gerekli başvuruları yapan ünlü popçu gelecek sonucu bekliyor.

Beren Saat’in kendisinin yazıp bestelediği şarkılardan oluşan albümünün ilk klibini şu günlerde Los Angeles’ta çektiği öğrenildi.

Kenan Doğulu geçtiğimiz pazartesi akşamı düzenlenen GQ Men Of The Year Ödül Töreni’ne tek başına katılmış, “Sizi yalnız gördük” diyen muhabirlere “Beren çok güzel bir proje için yurt dışında… Sürprizi kaçırmak istemiyorum. Ben de bugün ödülü teslim edip stüdyoma döneceğim” demişti.