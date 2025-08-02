Kenan Evren Lisesi'nde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam...

Fenerbahçe'ye yıllardır beklenen müjdeli haber geldi. Kenan Evren Lisesi’nin projesi için geri sayım başladı. Projeler tamamlandı, resmi izinler alındı, proje Kadıköy Belediyesi’ne verildi ve ruhsat için onay bekleniyor.

Resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Süper Lig'de yılın sürprizi

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK!

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Proje kapsamında kulübün kasasından bir para çıkmayacağı belirtilirken, projenin finansmanı kendi içinde sağlanacak. Piyasa şartlarına göre Fenerbahçe’nin kasasına 50-80 milyon euro arası bir giriş sağlanacak.

Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Dünyaca ünlü isim görüşmeyi açıkladı

Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular! Gabriel Sara kasayı doldurup gidiyor: İnanılmaz rakam

Projede ofisler 29 yıllığına satılacak, konut ve AVM olmayacak. Zemin katta dükkanlar olacak.

Ali Koç’un başkanlığında yöneticiler Hamdi Akın ve Nedim Keçeli’nin de projede önemli katkılarının olduğu belirtildi.

Fenerbahçe hakkında olay iddialarda bulunmuştu! Allan Saint-Maximin'den sürpriz imza

Mahmudu Bajo'nun menajerinden Beşiktaş için flaş iddia!

Beşiktaş yarasını transferle kapatacak! 3 isim için geri sayım