Kenan Evren Lisesi'nde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam...

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Kenan Evren Lisesi'nde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam...

Fenerbahçe Kulübü'ne müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir beklediği Kenan Evren Lisesi Projesi'nde istediği izinleri aldı.

Fenerbahçe'ye yıllardır beklenen müjdeli haber geldi. Kenan Evren Lisesi’nin projesi için geri sayım başladı. Projeler tamamlandı, resmi izinler alındı, proje Kadıköy Belediyesi’ne verildi ve ruhsat için onay bekleniyor.

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FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK!

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Proje kapsamında kulübün kasasından bir para çıkmayacağı belirtilirken, projenin finansmanı kendi içinde sağlanacak. Piyasa şartlarına göre Fenerbahçe’nin kasasına 50-80 milyon euro arası bir giriş sağlanacak.

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Projede ofisler 29 yıllığına satılacak, konut ve AVM olmayacak. Zemin katta dükkanlar olacak.

Ali Koç’un başkanlığında yöneticiler Hamdi Akın ve Nedim Keçeli’nin de projede önemli katkılarının olduğu belirtildi.

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