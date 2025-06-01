Kenan Evren Parkı’nda esrarengiz olay! 26 yaşındaki Berfun ölümündeki sır?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kenan Evren Parkı’nda esrarengiz olay! 26 yaşındaki Berfun ölümündeki sır?

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 26 yaşındakiBerfun Kırıktaş bir parkta yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 21.00 civarında Şeyhsinan Mahallesi’ndeki Kenan Evren Parkı Hüseyinoğlu Çeşmesi yakınlarında, vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, kişinin 26 yaşındaki Berfun Kırıktaş olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinden sonra gencin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kenan Evren Parkı’nda esrarengiz olay! 26 yaşındaki Berfun ölümündeki sır?

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