Kenan İmirzalıoğlu 7 yıl sonra ekranlara dönüyor! İddialı dizinin yönetmenleri belli oldu

Kaynak: Birsen Altuntaş
Kenan İmirzalıoğlu 7 yıl sonra ekranlara dönüyor! İddialı dizinin yönetmenleri belli oldu

Uzun bir süredir dizilerde yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun A.B.İ. dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanırken, diziyle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Merakla beklenen dizinin yönetmenleri belli oldu.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ekranlara A.B.İ. ile ekranlara geri dönüyor. Diziyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken dizinin yönetmeni belli oldu. Diziyi Taylan Biraderler yönetecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç’li Kral Kaybederse” dizisini Cem Toluay’la beraber çeken Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler 'A.B.İ.'yi dönüşümlü olarak çekecek.

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KADIN PARTNER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve MelekS even’in yazdığı diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diziyi Taylan Birader’ler çekecek.

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DİZİ NE ANLATIYOR

Dizide yıllar önce ailesiyle bağlarını koparıp uzaklaşmış olan cerrah Doğan’ın (İsim değişebilir) kardeşinin düğünü için memleketine gitmesiyle başlayan olayları ekrana taşıyacak.

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