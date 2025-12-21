ATV'nin yeni sezonunun iddialı yapımları arasında yer alan Abi dizisi izleyiciyle buluştu.

Yeniçağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu'nun köşesinde paylaştığı bilgilere göre, Kenan İmirzalıoğlu (Doğan) ve Afra Saraçoğlu'nun (Çağla) başrollerini üstlendiği OGM Pictures yapımı dizinin ilk tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Doğan ile Çağla'nın aile ilişkilerini paylaştıkları duygusal sahne, hikâyeye dair önemli ipuçları sunarken Doğan’ın “Bazı yaralar var ki ne açabiliyorsun ne de dikebiliyorsun…” sözüne Çağla’nın “Aile gibi mi?” cevabı, izleyicilerde karakterlerin geçmişine yönelik yoğun merak yarattı.

Abi, adeta ilk bölüm ön izlemesi niteliğindeki teaser'la yalnızca bu ikilinin sahnesini seyirciyle paylaştı.

Bu tarz bir tanıtım, Türk televizyon tarihinde bir ilk gibi görünüyor; en azından ben daha önce rastlamadım.

Tanıtım son derece etkiliydi, duygu yüklü bir çalışmaydı. Türk seyircisi bu tür derin sahneleri çok sever. Dizinin salı akşamları yayınlanacağı söyleniyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nu uzun aradan sonra televizyonda diziyle görmek harika oldu; gerçekten özlemişiz.

Yeni neslin gözde oyuncularından Afra Saraçoğlu ise yine dikkat çekecek bir projeyle izleyicileri kendine hayran bırakacak bir performans sergileyeceğe benziyor.