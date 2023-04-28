Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal yeni evlerine servet ödedi

Oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa arayışına giren oyuncunun, Beykoz’daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı.

Milliyet'ten Umut Ünver’in haberine göre; İmirzalıoğlu’nun, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni yuvasına 4 milyon dolar (77 milyon TL) ödediği iddia edildi.

Çiftin, önümüzdeki günlerde taşınacakları villanın bazı yerlerinde değişiklik yapacağı da öğrenildi. Evin iç dekorasyonuyla oyuncunun eşi Sinem Kobal’ın yakından ilgilendiği söyleniyor.

Önümüzdeki sezonda bir diziyle izleyici karşısına çıkacak olan ikili, yeni yuvaları için eşya ve aksesuar bakarak, sipariş vermeye başladı.