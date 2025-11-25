Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında hazırladığı kampanyanın lansmanında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Ünlü oyuncu o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte KADEM, "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi olan Turuncu Nokta'yı kamuoyuna tanıttı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kampanyanın ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu, sahneye yansıtılan kadın cinayetlerine ilişkin görüntüler ve istatistikler karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü oyuncuya o anlarda eşi Sinem Kobal destek verdi. Kobal, lansman boyunca eşinin elini bırakmayarak yanında oldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

