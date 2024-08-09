Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılıyor. Yerine gelen isim belli oldu

Ekranların sevilen yüzü Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Kenan Işık’ın sunumuyla popüler hale gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasını beş yıldır başarıyla sunuyordu. 5 Ekim 2019'dan bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen İmirzalıoğlu, yarışmaya veda etti.

OKTAY KAYNARCA YENİ SUNUCU OLDU

Hürriyet'in haberine göre, yeni sezonda "Kim Milyoner Olmak İster" programının sunuculuğunu başarılı oyuncu Oktay Kaynarca üstlenecek. Kaynarca'nın, ATV'de yayınlanan bu sevilen yarışmada izleyicileri ekrana bağlaması bekleniyor.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, "Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ancak anlaşılan o ki, yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Oktay Kaynarca da en az İmirzalıoğlu kadar seviliyor. İkisini kıyaslamak bile gereksiz!" ifadelerini kullandı.

YENİ DİZİ PROJESİ GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu'nun, bir dijital platformda yayınlanacak "Ayrılık Da Sevdaya Dahil" adlı dizi için görüşmeler yaptığı biliniyordu. Başrol olacağı haberleri hayranlarını heyecanlandırsa da, iddialara göre son anda projeden çekilen ünlü oyuncunun yerine İbrahim Çelikkol ile anlaşma sağlandı. Çelikkol’un "Kemal" karakterini canlandıracağı dizinin çekimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu olarak ise uluslararası projelerde yer alan Emine Meyrem seçildi.