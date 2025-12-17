Yaprak Dökümü'ndeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel uzun bir süredir ABD'de yaşıyor. Tolga Karel, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028'de AKP'den milletvekili adayı olacağını ileri sürdü.

2028'DE AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI

Ünlü oyuncu, paylaşımında "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız. Ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tolga Karel'in paylaşımı

'İŞİM OYUNCULUK’

İddianın doğrusunu Müge Dağıstanlı Erdoğan şöyle açıkladı: Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028’de AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Bu bilgiyi ilk ortaya atan kişi oyuncu Tolga Karel’di…

Doğrusu şu; İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok. Konuyla ilgili “Gerçek mi?” diye soran yakınlarına “Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk” diyor.