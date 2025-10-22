Ekranlara gelecek olan A.B.İ dizisinden bölüm başına 4 milyon 250 bin TL alacağı konuşulan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yaş farkı eleştirilerine sert çıktı.

KONUDAN ZİYADE YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

'Aile Bir İmtihandır' dizisi ile uzun zaman sonra ekrana dönme hazırlığı yapan Kenan İmirzalıoğlu başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşacak. Dizinin konusu bu kadar çok merak edilmezken başrol oyuncularının arasındaki yaş farkı gündem oldu.

Şu son dönemlerde erkek başroller kadın başrollere oranla daha büyük. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun paylaşacağı dizide daha başlamadan eleştirilerin odağında oldu.

Yaş farkı tartışmaları gündemden düşmezken İmirzalıoğlu katıldığı bir davette oyuncuya yaş farkı üzerinden yapılan eleştiriler soruldu.

"BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLMAK"

Kenan İmirzalıoğlu eleştirilere sert yanıt verdi.

İmirzalıoğlu, "Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım. Bu konularda bilgi sahibi olmadan konuşmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" ifadelerini kullandı.