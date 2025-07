Kenan İmirzalıoğlu'ndan milyonları ekrana bağlayacak dizi! 7 yıl ekranlarda yoktu

Son dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi'ni 2018 yılında çeken Kenan İmirzalıoğlu, 7 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Ünlü ismin yeni projesi belli oldu.

YENİ PROJESİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

Kenan İmirzalıoğlu'ndan, hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Oyuncunun yeni projesi belli oldu.

BAŞARILI BİR DOKTORUN HİKAYESİ

İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin yapımcılığını, OGM Pictures üstlendi. Projeden yayınlanan ilk afişte yer "Ben bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım" sloganı yer aldı.

Dizinin hikayesi, yıllar önce ailesine rest çekerek bağlarını koparmış bir adamın etrafında şekillenecek. Yıllar sonra başarılı bir doktor olarak karşımıza çıkacak olan karakter, yine ailesiyle sınanacak.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu Türk oyuncu ve eski model. Ünlü oyuncu aslen Türkmen.12 yaşına kadar köyde yaşadı. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğu, orta ve lise öğrenimini Ankara’da teyzesinin yanında tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçildi. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci oldu ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World oldu.

Deli Yürek adlı dizisindeki karakteri Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızını parlattı. Öte yandan Alacakaranlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaştı. Yazı Tura adlı filmde rol aldı ve Acı Hayat dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaştı.

2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynadı. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaştı. 2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol.

2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaştı.

2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynadı.2012 de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynadı.

Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırdı 2012'de yeni dizisi için 4.000.000$ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı.

14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.