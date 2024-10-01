Kenan İmirzalıoğlu’ndan yıllar sonra gelen Ezel itirafı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Bir döneme damgasını vuran Ezel’de, Ömer (Ezel) karakterine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki yeni programı Fenomen'e katıldı. Programda Ezel'i ve Ömer'i dizinin perde arkasını anlatan İmirzalıoğlu, Ezel rolünü nasıl aldığını anlattı.

“BAŞKA BİRİYLE YOLA DEVAM EDELİM”

Nasıl Ezel olduğunu anlatan Kenan İmirzalıoğlu, dizi proje aşamasındayken askerde olduğu için yapımcının başka biriyle yola devam edeceğini söyledi. Ünlü oyuncu, "O dönemde yapımcımız Kerem Çatay hem de ben askerdeydim. İletişime geçiyorlar fakat benim askerde olduğumu öğreniyorlar. 'Bir sene bekleyemeyiz. Başka biriyle yola devam edelim' diyorlar. İçlerine sinmiyor ve beni beklemeye karar veriyorlar. Ben askerden geliyorum o sırada okumuş bir arkadaşım bana söylemişti 'İlla oku bu projeyi' dedi." sözleriyle aslında Ezel'in başka bir oyuncu tarafından canlandırılabileceğini belirtti.

"BAŞKA YAPIMCIYLA ANLAŞMAK ÜZEREYDİM"

İmirzalıoğlu, "Benim de o sıra başka bir yapımcıyla 'beraber çalışabiliriz' gibi bir flörtüm vardı. Senaryoyu o yüzden okumak istemiyordum. Sonra senaryoyu okudum ve çok etkilendim. O yapımcı mayıs ayına kadar süre verdi. Onun senaryosu geldi, okudum. 'Hala bu. Ezel, müsaadeni istiyorum ben bu işi yapacağım' dedim. Ezel hayatıma öyle girdi." ifadelerini kullandı.