Kenan Midilli kimdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli’nin vefat ettiğini açıklayarak baş sağlığı diledi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Kenan Midilli’nin kim olduğu arama motorlarında araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam” paylaşımında bulundu.

KENAN MİDİLLİ KİMDİR?

Kenan Midilli, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olan Kenan Midilli, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında uzmanlık eğitimini almıştır.

1998 - 2009 yılları arasında uzman doktor, 2009 - 2014 yılları arasında Doç. Dr. Ve 2014 yılında da profesör olarak görevine devam etmiştir.

Prof. Dr. Kenan Midilli, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı olmasının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesidir.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli 4 Kasım 2022’de kalp krizi geçirerek 59 yaşında hayatını kaybetti.